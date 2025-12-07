Cancellieri in conferenza: "Siamo sulla strada giusta. Sul mio recupero..."

L'intervento del giocatore biancoceleste in conferenza stampa. Il giocatore di Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sfida andata in scena nel pomeriggio contro il Bologna.

Abbiamo fatto una grande partita, ci ha abbassato l'espulsione. Il campo ha detto pareggio. Siamo sulla strada giusta.

Come sto. Mi sentivo bene, sto al 95% e con gli allenamenti penso che reintegrerò più gamba, procede bene.

C’era rammarico nel prendere goal dopo pochissimo. Ma avevamo la partita sotto controllo, la sensazione, anche la mia dalla panchina, era che potessimo fare anche il secondo goal.