Insigne-Lazio non è finita. Sarri spera nel suo pupillo

Il mercato bloccato della Lazio ormai non fa più notizia da inizio giugno con Sarri che si è dovuto adattare alla rosa di Baroni tentando di plasmare e cementare un gruppo che è rimasto sempre lo stesso da inizio ritiro.

Insigne ipotesi non tramontata

Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, tra Lorenzo Insigne e la Lazio non è ancora finita. Il pupillo di Sarri ha messo in stand-by altre offerte per vedere l'evolversi della situazione in quel di Formello perché il desiderio è quello di riabbracciare il Comandante.

Le parole di Insigne e di Fabiani

Lo stesso Insigne nelle sue recenti dichiarazioni aveva aperto alla possibilità di ritornare a lavorare con Sarri, ma le speranze sembravano essersi infrante sul muro Fabiani, che aveva chiosato: “Più una suggestione che altro, il mio modo di operare è rivolto ai giovani. Tutto il rispetto per Insigne, ma non credo che rientri nei parametri di costruzione della Lazio.” Come riportato anche da Alfredo Pedullà, Insigne prende tempo e Sarri potrebbe essere la pedina fondamentale dell'operazione.