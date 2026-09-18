Verso il Venezia, Gattuso alle prese con ballottaggi e dubbi di formazione

Terza e ultima trasferta prima della sosta nazionali per la Lazio di Gattuso, che potrà incontrare circa 500 tifosi laziali che raggiungeranno domani sera la laguna veneziana per la quinta gara di campionato. Nel frattempo, il tecnico biancoceleste, atteso questa mattina alle ore 11:45 al centro sportivo di Formello per la conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia, dovrà fare diverse valutazioni per trovare la terza vittoria.

Ballottaggio in difesa tra Sutalo e Doekhi. Marusic, Rovella e Dele-Bashiru ancora out

Una delle questioni che il tecnico dovrà sciogliere al più presto è chi farà coppia con Provsgaard, unica certezza tra i centrali. Doekhi ha recuperato dopo l'operazione per la frattura alla mano sinistra alla vigilia della gara interna contro il Milan, che aveva costretto Gattuso a puntare sul neo acquisto Sutalo. Lo stesso croato era arrivato nella capitale con qualche acciacco per un problema al polpaccio, ma che ora non sembra essere ancora al meglio. Il ballottaggio resta quindi apertissimo tra i due centrali.

A completare il reparto saranno confermati Tavares e Floriani Mussolini sulle fasce. Marusic è ancora ai box e tornerà in campo solo dopo la sosta. Stessa sorte anche per Rovella e Dele-Bashiru, che verranno rintegrati dopo la pausa.

Con l'assenza di Rovella, Gattuso punterà ancora su Belahyane, alla sua terza da titolare consecutiva. Cataldi sarà in panchina e potrà eventualmente tornare in campo nella ripresa nel caso in cui ci fosse necessità.

Dubbi in attacco

Se in attacco resta la certezza di Zaccagni a sinistra, alcune modifiche potrebbero esser apportate sul centravanti e sulla fascia destra. Secondo il Corriere dello Sport, Pinamonti è in leggero vantaggio su Noslin, mentre Cancellieri potrebbe avere la meglio su Isaksen, al netto della sua prestazione contro il Milan che lo pone in pole sul danese.