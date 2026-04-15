Infermeria Lazio, Maldini e Gila verso il recupero per Bergamo: dubbi su Marusic

Archiviata la prima delle tre trasferte tra campionato e Coppa Italia, la Lazio si prepara al prossimo impegno fuori casa contro il Napoli allo stadio Maradona, prima della decisiva semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta.

A una settimana dalla sfida di Bergamo, lo staff medico e Sarri valuteranno con attenzione la situazione degli infortunati, attualmente cinque. Tra questi, Daniel Maldini e Mario Gila, che non sono partiti per Firenze, potrebbero tornare a disposizione proprio in vista della Coppa Italia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Dubbi su Marusic

Restano invece forti dubbi su Marusic, alle prese con una lesione di basso grado al polpaccio destro: un recupero lampo appare al momento complicato e solo all’inizio della prossima settimana si capirà se potrà essere disponibile per la trasferta di Bergamo.

Maldini e Gila in recupero verso Bergamo, incertezza per il Napoli

La gara contro il Napoli rappresenterà quindi un banco di prova importante per testare le condizioni della squadra. Intanto, la Lazio prosegue la preparazione: oggi e domani sono in programma gli allenamenti alle 15:30, mentre la rifinitura pre-Napoli è prevista per venerdì alle 11.

Tuttavia, restano alcuni punti interrogativi proprio in vista della sfida al Maradona: si valuterà se convocare Maldini e Gila o lasciarli a Roma per completare il lavoro differenziato. In particolare, al difensore spagnolo si potrebbe concedere un minutaggio utile a ritrovare ritmo già contro gli azzurri.

Situazione simile per Maldini, che come Gila ha accusato un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro: per la trasferta di Firenze si è scelto di non forzarlo, ma ora Sarri sarà chiamato a valutare se impiegarlo gradualmente contro il Napoli.

Le decisioni definitive arriveranno tra domani e venerdì, quando Sarri scioglierà gli ultimi dubbi sulla gestione degli infortunati in vista dei prossimi impegni.