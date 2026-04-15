Futuro sempre più incerto per Sarri: il tecnico attende risposte dalla società

Dopo le ultime dichiarazioni al termine della sfida contro la Fiorentina e la reazione dei tifosi viola che hanno accolto con calorosi applausi il tecnico biancoceleste, torna al centro dell’attenzione il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio. La posizione del tecnico toscano appare sempre più incerta, tra l’interesse di altri club e dubbi legati al rapporto con la società.

Pretendenti alla finestra per Sarri

La panchina della Fiorentina potrebbe rappresentare un’opportunità concreta anche al termine della stagione. Inoltre, in vista dell’estate e della nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale, si profila un vero e proprio valzer delle panchine in Italia. In questo scenario, anche l’Atalanta, che aveva già sondato Sarri la scorsa estate, potrebbe tornare alla carica, così come il Bologna potrebbe inserirsi tra le pretendenti.

Nonostante ciò, Sarri è ancora legato alla Lazio da un contratto in scadenza nel 2028. Tuttavia, lo stesso allenatore ha ribadito che sarà fondamentale ascoltare l’intenzione della società.

Sarri dà priorità alla Lazio

Al momento, Sarri attende un confronto con il presidente Lotito, chiarendo che la priorità resta parlare con la Lazio. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, il tecnico potrebbe chiedere la risoluzione del contratto in caso di un’offerta particolarmente vantaggiosa. In caso contrario, il futuro dipenderà da un accordo con il club oppure da una possibile separazione decisa dalla società, considerando sempre i 2,5 milioni di euro più bonus a stagione per altri due anni.

Il suo futuro resta quindi in bilico, anche alla luce del mercato estivo e dei piani della Lazio orientati verso un rinnovamento e un ringiovanimento della rosa, al netto della possibilità che la prossima sessione potrebbe essere a saldo zero e legata a nove giocatori con il contratto in scadenza nel 2027.

Dal canto suo, però, Sarri chiede garanzie tecniche: vuole qualità e vorrebbe evitare in futuro di ritrovarsi nuovamente in situazioni di emergenza. Tutto è rimandato al prossimo incontro, decisivo per fare chiarezza sul futuro.