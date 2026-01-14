La Fiorentina ufficializza il nuovo direttore sportivo

Annata turbolenta in casa Fiorentina. Inaspettatamente il club toscano si trova sprofondato nelle basse zone della classifica con il forte rischio di retrocedere in serie B. La società viola sta cercando di cambiare pelle sotto ogni aspetto e nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità su colui che sarà il nuovo direttore sportivo della squadra. Un profilo famoso ed esperto, ovvero quello dell'ex Juventus Fabio Paratici.

Maggiori dettagli

Dopo le dimissioni di Pradè dello scorso 1° novembre la società viola ha infatti ingaggiato Fabio Paratici che però arriverà a Firenze solo il 4 febbraio, data che rappresenta la chiusura del calciomercato. Il Ds è infatti ancora legato al Tottenham con il quale concluderà l'attuale sessione di mercato come specificato nella dichiarazione di Vinai Venkatesham, amministratore delegato del club: “Abbiamo concordato che Fabio farà ritorno in Italia al termine della finestra di mercato di gennaio, in linea con il suo desiderio di tornare a casa. Ringraziamo Fabio per il contributo dato al Club e gli auguriamo il meglio per il futuro”.

La nota ufficiale della Fiorentina