Uefa, ecco gli introiti della Lazio nella scorsa stagione

Il percorso della Lazio in Europa, nella stagione 2024-25 con Marco Baroni alla guida, ha portato cifre notevoli nelle casse biancocelesti. A riportarlo è stata la stessa Uefa con il Financial Report. Un riepilogo che riguarda tutti i club e tra questi ci rientrano anche i capitolini che dopo un avvio incredibile, piazzandosi al primo posto del girone unico, hanno concluso il loro percorso ai quarti di finale, incassando l'eliminazione con il Bodo Glimt ai calci di rigore. Vediamo meglio però dal punto di vista economico cosa ha guadagnato la Lazio.

Le cifre nel dettaglio

Numeri importanti quelli che rappresentano un ottimo introito nelle casse biancocelesti. La Lazio infatti, nello specifico, ha incassato ben 24 milioni di euro. Un dato suddiviso tra bonus partecipazione (4,3), market pool e ranking (9,1), bonus risultati (3,1), bonus classifica (3,3), ottavi di finale (1,7) e quarti di finale (2,5).

Le altre italiane

Non solo la Lazio ovviamente ha potuto usufruire di questi introiti arrivati dalle partecipazioni in Europa. Su tutte c'è l'Inter, arrivata in finale di Champions League. La finalista della coppa dalle grandi orecchie, ha guadagnato circa 136 milioni di euro. Al secondo posto tra le italiane c'è l’Atalanta, che ha chiuso a 71 milioni (67 dalla Champions più 4 dalla Supercoppa) davanti a Juventus (66,4), Milan (61,3) e Bologna (35). Per quanto riguarda l'Europa League, la Roma ha incassato 20 milioni; in Conference, invece, la Fiorentina ha ottenuto 13,9 milioni di euro.