Sarri a Sky: "Vogliamo fare un bel finale di stagione per costruire qualcosa. Su Rovella..."

L'intervento nel pre partita di Lazio-Udinese del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. L'allenatore ha commentato l'ultima importante vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta, che ha permesso alla squadra di Sarri di raggiungere la finale, in programma il prossimo 13 maggio; inoltre, il mister si è anche soffermato sulla sfida di questa sera contro l'Udinese e sui prossimi impegni fino a fine stagione.

Si deve dimenticare cosa è stato fatto, ma dobbiamo pensare a quello che dobbiamo ancora fare. Vogliamo fare un bel finale di stagione per costruire qualcosa, e a livello di mentalità lo faremo se giochiamo come abbiamo fatto mercoledì.

Rovella? Mi ha sorpreso perché in allenamento è molto libero sia a livello fisico che mentale, ma è un giocatore che si deve ricondizionare dal punto di vista fisico.