Lazio, grande traguardo per Ivan Provedel: ecco di cosa si tratta

Il portiere Ivan Provedel ha raggiunto un grande traguardo durante l'incontro Lazio-Lecce di stasera, ecco quale

Michelle De Angelis /

I tre punti conquistati dalle aquile nell'incontro di stasera allo stadio Olimpico contro il Lecce non sono l'unica nota positiva della serata, infatti, il portiere Ivan Provedel è riuscito a raggiungere un grandissimo risultato.

Lazio-Lecce: il traguardo di Ivan Provedel 

La stagione scorsa aveva perso la titolarità e tutto sembrava perduto ma ora non solo è riuscito a riguadagnarsi il suo posto, Ivan Provedel ha raggiunto un grandissimo traguardo, infatti, fino ad ora ha permesso alla Lazio di chiudere 7 incontri a rete inviolata, ma non solo, quello di stasera è il 5° clean sheet conquistato nelle ultime 6 partite. A tenere il passo del portiere del club biancoceleste ci sono soltanto Raya dell'Arsenal, Sánchez del Chelsea e Chevalier del Paris Saint-Germain.

