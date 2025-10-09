Lotito e le dichiarazioni riguardo lo Stadio Flaminio: ecco cosa ha detto

Dopo aver partecipato all'assemblea EFC, Lotito è stato intercettato da alcuni giornalisti: ecco la sua reazione.

Simona Nicoli /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Quest'oggi, 9 ottobre 2025, si è tenuta la 32esima assemblea dell'EFC (European Football Clubs) alla quale ha partecipato anche Claudio Lotito, il presidente della Lazio.

Una volta terminato l'evento, il patron biancoceleste è stato intercettato da alcuni giornalisti i quali, tra gli argomenti più caldi, hanno chiesto a Lotito quale fosse la situazione dello Stadio Flaminio: ecco le parole di Lotito.

Le parole di Lotito

sulla situazione dello Stadio Flaminio

In base a quanto riportato da Francesco Iucca, ecco le dichiarazioni di Lotito:

A cosa serve parlare con lei? Preferirei parlare nelle sedi istituzionali. Sono Senatore della Repubblica e posso accedere quando voglio a parlare con il Sindaco. 

Qui sono venuto in veste di Presidente della Lazio, ma in comune posso accedere come Senatore. 

Ho già parlato con Gualtieri riguardo questa situazione.

