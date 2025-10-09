Lotito e le dichiarazioni riguardo lo Stadio Flaminio: ecco cosa ha detto
Dopo aver partecipato all'assemblea EFC, Lotito è stato intercettato da alcuni giornalisti: ecco la sua reazione.
Quest'oggi, 9 ottobre 2025, si è tenuta la 32esima assemblea dell'EFC (European Football Clubs) alla quale ha partecipato anche Claudio Lotito, il presidente della Lazio.
Una volta terminato l'evento, il patron biancoceleste è stato intercettato da alcuni giornalisti i quali, tra gli argomenti più caldi, hanno chiesto a Lotito quale fosse la situazione dello Stadio Flaminio: ecco le parole di Lotito.
Le parole di Lotito
sulla situazione dello Stadio Flaminio
In base a quanto riportato da Francesco Iucca, ecco le dichiarazioni di Lotito:
A cosa serve parlare con lei? Preferirei parlare nelle sedi istituzionali. Sono Senatore della Repubblica e posso accedere quando voglio a parlare con il Sindaco.
Qui sono venuto in veste di Presidente della Lazio, ma in comune posso accedere come Senatore.
Ho già parlato con Gualtieri riguardo questa situazione.