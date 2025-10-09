Lotito e una delegazione all’apertura del Mizuno Flagship Store di Roma

Mizuno sceglie Roma, la Capitale, come punto di riferimento per il suo più grande Flagship Store d'Europa: situato nel cuore di Roma, in via Tomacelli. Un importante traguardo per l’azienda giapponese, che dalla stagione 2022/2023 è sponsor tecnico della società sportiva biancoceleste.

All’evento ha partecipato una delegazione della Lazio - cinque i calciatori presenti - , accompagnata anche dal presidente Claudio Lotito, in rappresentanza della società capitolina.

Un momento speciale in cui Ivan Provedel, Oliver Provstgaard, Matteo Cancellieri, Mario Gila e Nicolò Rovella hanno potuto incontrare i tifosi biancocelesti accorsi al nuovo store per conoscere da vicino i propri beniamini.

L’apertura del nuovo store rappresenta un traguardo significativo per il brand giapponese, che ha scelto la Capitale come punto di riferimento per l’Europa, confermando l’eccellenza, l’innovazione e la visione condivisa che caratterizzano la collaborazione con la S.S. Lazio.