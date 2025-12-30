Open VAR: "Se qualcuno non crede alla nostra buona fede io lascio. Il gol è regolare, ma…"

Il commento ad Open VAR del designatore VAR, Gianluca Rocchi, e il colloquio tra arbitro e VAR in occasione del tocco di mano di Davis in Udinese-Lazio.

Il dialogo tra Colombo e il VAR

Zaccagni reclama fallo di mano inizialmente su Palma

Arbitro: Buona

VAR: Vediamo poi se era volontario nel caso

C'è il tocco di mano di Davis

VAR: C'è mano in attacco

Assistente: l'ha presa con la mano secondo me

Arbitro: Gioca, gioca

VAR: Teniamo tutte e due soprattutto il secondo

C'è il gol di Davis

VAR: Partiamo di là, vediamo tutte e due bene e anche bandierine eventuali

VAR: (in riferimento al tocco di mano di Palma su Zaccagni a inizio azione) dobbiamo vedere quando gliela calcia addosso. Ok attaccata al corpo. Il braccio dietro mai punibile.

VAR: (Su Davis) Qui il braccio ce l'ha congruo e non segna lui

Assistente VAR: segna lui eh

Dialogo in Sala VAR: Segna lui per me è immediatezza. (Zaniolo n.d.r.) glielo calcia addosso e non è punibile, c'è anche la GLT che lo fa vedere bene perchè il braccio è congruo, è aderente al corpo la prende col braccio è totalmente attaccato però la prende col braccio. Dopo controlla sempre lui il pallone e segna. Immediatezza? Perchè non è proprio immediato, non è immediatezza per te? Per te sì? No, però lui segna, non è punibile in teoria, però… cioè la prende lui fa un dribbling però non è immediato. Tu che dici? Non vedo tutta questa immediatezza sinceramente dal tocco. È vero che segna lui, il mano non è punibile, come posizione dico, si poi fa un dribbling, confermiamo. Check completato, rete regolare.

Il commento di Rocchi a Open VAR

Giornalista: Il termine immediatezza non è oggettivo

Rocchi: Il problema vero è proprio quello, qui si entra nella soggettività. Questa clip ci permette di fare due valutazioni: la prima è che ci sono due tocchi di mano, il primo quello a centrocampo ha bisogno di un'analisi diversa perchè il primo non essendo colui che segna ma un giocatore che eventualmente recupera palla va solo valutata la qualità del tocco di mano ovvero o è punibile o non è punibile in questo caso non è punibile e ci dedicano il tempo che ci devono dedicare. Nel caso di Davis va giudicato solo se c'è tocco o meno perchè segna lui, il fatto che all'inizio il VAR non si accorga nemmeno che segna lui uno può pensare la superficialità, in realtà ti fa capire quanto tempo passa prima del gol e arriviamo all'immediatezza che è il vero problema di questa regola. Immediatezza è qualcosa di immediato cioè tocco di mano accidentale, palla a terra, segno, come nel caso del gol di Meister in Pisa-Fiorentina ha un'immediatezza sono 2-3 secondi. Noi abbiamo un problema su questo argomento, bisogna essere sinceri,c he tu non ha un numero di secondi non hai oggettività e devi essere logico nelle cose che fai. In questo caso il giocatore recupera palla con un tocco di mano sì, ma fa 4 dribbling di fronte a sè pertanto questa non può essere immediatezza mai, al tempo stesso ti dico molto sinceramente che se io da fuori devo capire e non sono un arbitro e devo capire quale delle due è la decisione corretta faccio fatica. Te lo dico da arbitro è una regola su cui va fatta chiarezza e me ne assumo la responsabilità perchè poi alle persone dobbiamo dare risposte che siano il più oggettive possibili, è chiaro che in questo momento questo avverbio immediatamente ci mette un pochino in difficoltà ed io oggi ai ragazzi non posso dire che hanno sbagliato perchè se vado a vedere l'immediatezza qui non c'è, quindi la decisione che prendono anche a fatica e ti dimostra la loro totale buona fede nella decisione finale è proprio legata al fatto che da una parte hanno un istinto dall'altra un regolamento che li obbliga ad una certa scelta.

Giornalista: Ti sei confrontato anche all'estero perchè questa immediatezza può creare qualche dubbio

Rocchi: Questa clip la gireremo all'IFAB e quando mi è stato chiesto dopo la partita un parere ero a Pisa a vedere la partita e molti dirigenti mi chiedevano una spiegazione anch'io ero in difficoltà perchè siccome quando una decisione non è chiara, io non sono la legge e non credo di essere quello che può esprimere un giudizio universale, per cui mi sono voluto confrontare per capire se eravamo nel giusto o nell'errore e se eravamo nell'errore lo avrei detto senza problemi e le risposte che ho avuto se effettivamente leggi attentamente il regolamento come dovremmo sempre fare, il regolamento ti parla di immediatezza e questo non lo può essere. Poi se tu mi parli per il futuro e per una questione più pratica di comprensione della regola questo avverbio a noi crea problemi

Giornalista: Marelli proponeva un criterio ovvero che il giocatore non si libera mai del pallone indipendentemente dai secondi quel gol deve essere annullato. Può essere un criterio oggettivo?

Rocchi: Ti parlo da chi piace il calcio, per me son gol buoni tutti, io avrei dato gol anche a Pisa-Fiorentina se devi chiedere a me come appassionato di calcio non puoi annullare gol del genere, uno che tocca il pallone col braccio in maniera chiuso o fortuito tu non puoi annullare gol del genere, figurati quello di Meister che era stato un Eurogol. Poi il problema potrebbe essere se tu segni direttamente col braccio a quel punto lo annulli. Se l'Ifab deciderà di modificare questa norma e lasci solo la punibilità o meno rientri sempre nel campo della soggettività però per il lavoro che stiamo facendo è un pochino più comprensibile.

Giornalista: La PEC mandata dalla Lazio…

Rocchi: Non entro in argomenti politici perchè non sono materi amia però sia al Presidente Simonelli che mi aveva chiamato per gli auguri di fine anno sia al Presidente Gravina ho sempre detto una cosa e la dico davanti a tutti. Se qualcuno non crede alla nostra buona fede io domattina lascio senza problemi nè mezze misure, anche perchè io vengo qua faccio sentire gli audio, i ragazzi si mettono a disposizione per far sentire i loro audio e ti garantisco che non è piacevole quando tu hai commesso un errore, se qualcuno pensa che non siamo onesti intellettualmente, il nostro obiettivo è quello di commettere meno errori possibili, poi ne commettiamo e sbagliamo. Se tu sei con me vedi poi quando mi inc***o, uso un termine duro oggi. Chi era a Pisa con me lo può testimoniare come ero, perchè quando ti capita un episodio simile al 95' dici come posso spiegarlo? Perchè poi vai a leggere il regolamento e cerchi di capire come spiegare un episodio in questo caso fai fatica poi però devi esser elucido e razionale, ti confronti e ti chiedi se la decisione finale è corretta. La decisione finale qui è corretta e devo spiegare qui che è corretta, poi se uno non ci vuole credere o meno non è un problema mio.