Crollata parte della Torre dei Conti ai fori imperiali a Roma

Una vera e propria tragedia ha scosso la capitale questa mattina. Intorno alle ore 12:00, una parte della Torre dei Conti, nei pressi dei Fori Imperiali a Roma, è crollata durante alcuni lavori di ristrutturazione. Il crollo parziale ha coinvolto direttamente quattro operai impegnati sull’antico monumento medievale.

Torre dei Conti, avvenuti due crolli

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero verificati due crolli distinti: il primo intorno a mezzogiorno, durante il quale un operaio è rimasto gravemente ferito, mentre altri tre colleghi sono rimasti bloccati sulle impalcature. Successivamente, intorno alle 13:00, un secondo cedimento ha provocato una grande nube di polvere, che ha coinvolto anche i vigili del fuoco presenti sul posto per i soccorsi.

Un ferito grave

Al momento, risulta un solo ferito grave, un uomo di 64 anni che, secondo le ultime informazioni raccolte, avrebbe riportato un trauma cranico. L’operaio è stato estratto dalle macerie dopo il primo crollo e trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Roma.