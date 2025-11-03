Crollata parte della Torre dei Conti ai fori imperiali a Roma

Dramma al centro di Roma: parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali è crollata nella mattinata di oggi

Ginevra Sforza /

Una vera e propria tragedia ha scosso la capitale questa mattina. Intorno alle ore 12:00, una parte della Torre dei Conti, nei pressi dei Fori Imperiali a Roma, è crollata durante alcuni lavori di ristrutturazione. Il crollo parziale ha coinvolto direttamente quattro operai impegnati sull’antico monumento medievale.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Torre dei Conti, avvenuti due crolli

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero verificati due crolli distinti: il primo intorno a mezzogiorno, durante il quale un operaio è rimasto gravemente ferito, mentre altri tre colleghi sono rimasti bloccati sulle impalcature. Successivamente, intorno alle 13:00, un secondo cedimento ha provocato una grande nube di polvere, che ha coinvolto anche i vigili del fuoco presenti sul posto per i soccorsi.

Un ferito grave

Al momento, risulta un solo ferito grave, un uomo di 64 anni che, secondo le ultime informazioni raccolte, avrebbe riportato un trauma cranico. L’operaio è stato estratto dalle macerie dopo il primo crollo e trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Roma.

Vittorio Sanna: “Cagliari in costruzione, Lazio squadra collaudata, ma ecco cosa manca…”