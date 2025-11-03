Esclusiva| Pancaro: "Non è una classifica da Lazio, stasera si deve vincere. Birmingham?..."

Giuseppe Pancaro è una figura indimenticabile per la tifoseria biancoceleste, tanto che il Palmarès del terzino nella Lazio conta 2 Coppe Italia (1997/1998, 1999/2000), 2 Supercoppe Italiane (1998, 2000), una Supercoppa UEFA (1999), una Coppa delle Coppe, vinta nella stagione 1998/1999 in seguito al trionfo per 2-1 contro il Maiorca allo stadio di Birmingham, e, soprattutto, lo scudetto conquistato nel 1999/2000, quando la Prima Squadra della Capitale superò per un punto la Juventus e riuscí a regalare una grande gioia ai tifosi chiudendo il Campionato in 1a posizione. Il terzino non è stato un elemento fondamentale soltanto per i biancocelesti, infatti, nella stagione 1993-1994, anno in cui giocava nel Cagliari, mandò un pallone nella rete dell'Inter nel match di andata delle semifinali di Coppa UEFA, tuttavia, la rimonta dei nerazurri nella partita di ritorno fermò il percorso dei rossoblù in Europa. In vista dell'incontro Lazio-Cagliari, in programma stasera alle ore 20:45 e visibile su Dazn, Sky e in streaming su NOW, Giuseppe Pancaro ha rilasciato delle dichiarazioni ai taccuini di LazioPress.

Le dichiarazioni di Giuseppe Pancaro a LazioPress

Il ricordo più bello degli anni alla Lazio e la trasferta a Birmingham

Il ricordo più bello è sicuramente quello dello scudetto. Trasferta a Birmingham? Il primo pensiero che mi viene in mente è la curva tutta biancoceleste di tifosi, c'era stata proprio un'invasione di tifosi nella Lazio e mi ricordo questa muraglia biancoceleste che era allo stadio di Birmingham.

Il gol che gli è rimasto nel cuore

Secondo me sono i più importanti, cioè il gol d'andata e ritorno con l'Inter nell'anno dello scudetto.

Se qualche biancoceleste della Lazio attuale gli ricorda per caratteristiche tecniche o qualità un calciatore dei suoi tempi

È difficile fare paragoni, ogni giocatore ha la sua storia e il suo modo di fare.

Un biancoceleste che lo ha colpito

Un calciatore della Lazio attuale che mi ha colpito? Mario Gila.

L'incontro Lazio-Cagliari

In questo momento la Lazio deve migliorare la classifica perché è brutta, non è una classifica da Lazio e quindi stasera ha bisogno di vincere. Non sarà una partita facile perché il Cagliari è una squadra molto organizzata, molto pragmatica, ti concede poco. Penso che stasera la Lazio ha una sola strada, quella di provare a vincere in tutti i modi.

Lorenzo Insigne

Se potrebbe aiutare la Lazio? Si, è un giocatore che sta bene ed ha le caratteristiche che difficilmente oggi si trovano in altri calciatori, è uno molto bravo nell'1Vs1 e potrebbe essere un giocatore che se fa bene è utile per la Lazio.

