Il post Instagram di Matteo Cancellieri dopo Burnley-Lazio
Attraverso il proprio profilo Instagram, Matteo Cancellieri ha voluto condividere qualche scatto della partita di ieri
La Lazio esce con una vittoria di misura dal Turf Moore di Burnley ed ora, come da programma, manca solo la sfida contro l'Atromitos, a Rieti sabato 16 giugno, prima di iniziare il campionato.
Cancellieri gol-vittoria contro il Burnley
In questa fase il giocatore che sta saltando più all'occhio è senza dubbio Matteo Cancellieri, che ieri ha siglato il gol-vittoria rimanendo glaciale davanti al portiere e concludendo una ripartenza fulminea della Lazio rifinita da Dele-Bashiru e Pedro. Il Numero 22 sta sfruttando i tanti minuti concessi da Sarri, causa lo stop forzato di Isaksen, e sta dando conferme tanto dal punto di vista tattico quanto tecnico ed è il candidato principale per iniziare la stagione da titolare.
