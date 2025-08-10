Il post Instagram di Matteo Cancellieri dopo Burnley-Lazio

La Lazio esce con una vittoria di misura dal Turf Moore di Burnley ed ora, come da programma, manca solo la sfida contro l'Atromitos, a Rieti sabato 16 giugno, prima di iniziare il campionato.

Cancellieri gol-vittoria contro il Burnley

Cancellieri - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

In questa fase il giocatore che sta saltando più all'occhio è senza dubbio Matteo Cancellieri, che ieri ha siglato il gol-vittoria rimanendo glaciale davanti al portiere e concludendo una ripartenza fulminea della Lazio rifinita da Dele-Bashiru e Pedro. Il Numero 22 sta sfruttando i tanti minuti concessi da Sarri, causa lo stop forzato di Isaksen, e sta dando conferme tanto dal punto di vista tattico quanto tecnico ed è il candidato principale per iniziare la stagione da titolare.

Attraverso il proprio profilo Instagram, Matteo Cancellieri ha voluto condividere qualche scatto della partita di ieri.

Il post su Instagram