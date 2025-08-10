Incidente stradale per Lo Monaco: condizioni gravi

Una notizia in questo torrido agosto ha scosso il mondo del calcio. Pietro Lo Monaco, ex Catania ed attualmente collaboratore dell'Enna Calcio in Serie D, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella zona del Palermitano. Il dirigente è stato tempestivamente soccorso e trasportato in ospedale. Ancora da accertare le cause ma Lo Monaco sembrerebbe aver perso il controllo della sua auto per cause che sono al vaglio degli inquirenti. A riferirlo è il quotidiano Vivi Enna. Immediato il soccorso e il trasferimento in ospedale, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Lo Monaco avrebbe rimediato lesioni in diverse zone del corpo e le sue condizioni sarebbero gravi ma fortuanatamente non è in pericolo di vita.

Il comunicato del suo club

L’Enna Calcio in tutte le sue componenti tiene a fare un grosso augurio di pronta guarigione al Direttore Pietro Lo Monaco, coinvolto nella giornata di ieri in un incidente stradale. Forza Direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Intanto faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro sulla scia dei tuoi preziosi consigli.

L'apice della carriera di Lo Monaco

Il suo nome, come direttore sportivo, è salito alla ribalta ai tempi del Catania. La squadra siciliana sfornava talenti dal nulla, profili sopraffini che facevano stropicciare gli occhi a tutti gli amanti del calcio. Il merito è in primis proprio di Lo Monaco, che scovava importanti talenti come Papu Gomez, Mascara, Martinez.