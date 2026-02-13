Lazio-Atalanta, ritorno all’Olimpico tra campo e contestazione
Pochi biglietti venduti: attesa per la risposta degli abbonati
La Lazio torna allo Stadio Olimpico dopo due trasferte consecutive, prima in campionato a Torino e poi nei quarti di Coppa Italia a Bologna. Domani alle 18 i biancocelesti ospiteranno l’Atalanta, ma l’attenzione non sarà rivolta soltanto al terreno di gioco.
A far discutere è soprattutto la risposta del pubblico. Secondo quanto riportato dal Messaggero, al momento i biglietti venduti non arrivano nemmeno a tremila. Un dato che si intreccia con la posizione degli abbonati, chiamati a scegliere se sostenere la squadra sugli spalti o proseguire nella protesta nei confronti della società. Una variabile che rischia di incidere sul clima della sfida, tanto quanto gli equilibri tattici in campo.