Verona-Lazio, Sarri: "È la stagione più difficile della mia carriera. Nuovi?..."

Il Comandante Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky al termine della gara Hellas Verona-Lazio, che si è conclusa con il trionfo della rosa biancoceleste, per commentare il risultato.

Le dichiarazioni di Sarri a Dazn

Mi fa piacere per la mia squadra tornare alla vittoria, ma mi fa piacere soprattuto per i tifosi. Oggi sono entrato in campo e sono rimasto sorpasso da quello che avevano preparato. La stagione è questa, è difficile. Le difficoltà col blocco del mercato, i tanti infortuni e in questo momento il cambio di giocatori. Una stagione difficilissima che non mi ricordo di aver mai attraversato in Serie A. Ci lascia anche soddisfazioni, io vado al campo per l’allenamento volentieri”.

Nuovi? Io penso che i messaggi sono positivi ma prima di dare dei giudizi penso cis era un periodo già lungo, da fare in allenamento per capire le caratteristiche e metterli nelle condizioni di poter prendere al meglio. Adesso si può parlare di piccole sensazioni che tutto sommato sono positive. La prima sensazione è che si mettono a disposizione ed è tanta roba, uno ha esperienza a livello europeo l’altro meno e potrebbe fare meno fatica. Stiamo vaneggiando per ora.

Gila? Lazzari a parte che è in periodo positivo, poi quando ci sono queste squadre che ti cercano uomo contro uomo ha il potere di metterlo in difficoltà. Gila ha potenzialità di grandissimo livello ma anche la fortuna di poter giocare accanto a Romagnoli che sa guidare la difesa in maniera estrema. Si deve togliere un po’ di fronzoli in impostazione, poi diventerà un giocatore straordinario.

Se avessi la bacchetta magica quale giocatore portare? Siccome sono affezionato ai miei se avessi la bacchetta magica farei una magia e migliorerei questa.

Le dichiarazioni di Sarri a Sky

Significato della vittoria? Non so se hai visto la curva della Lazio. Dare una soddisfazione a quella gente è tanta roba. La gara era importante forse più per loro che per noi e la squadra ha fatto una buona gara, perché da dietro siamo usciti sempre bene. Purtroppo facciamo fatica a trasformare in situazioni pericolose tutto il volume di gioco che facciamo. Oggi è andata bene, noi facevamo la gara e loro ripartivano in contropiede, cosa in cui sono molto bravi. Questa è una squadra che a volte ha fatto brutte sconfitte in casa ma anche di buon livello. Non era semplice

Taylor e Ratkov? A livello di caratteristiche e di presenze fatte Taylor potrebbe fare più velocemente. Petar è un ragazzo che viene da esperienze diverse, leggermente più giovane e potrebbe fare più fatica. Mi auguro di no, ma bisogna metterlo in preventivo