Women, Castiello: "Rammarico per il risultato. Fattori extracampo? Vi dico che..."

Arriva la prima sconfitta in campionato per la Lazio di Grassadonia, che per la terza giornata ha sfidato una Juventus determinata che è riuscita a portare a casa tre punti preziosi - i primi da inizio stagione - solo grazie ad un episodio: il rigore trasformato della numero dieci bianconera, Girelli.

Antonietta Castiello ha commentato la gara contro la Juventus, intervenendo ai microfoni del club al termine del match disputato al Fersini.

Il capitano nel post partita

Il rammarico sicuramente è tanto, ma soltanto per il risultato e non per la prestazione. La prestazione c'è stata, la squadra c'è, nonostante i tanti infortuni.

La settimana viene nel periodo giusto, pensiamo di recuperare almeno due o tre giocatrici, quindi guardiamo avanti a testa alta dopo una prestazione fatta così.

Sulla rosa non al completo

Diciamo che alla rosa non al completo non ci pensiamo, per me non sei felice perché non hai vinto, sei sempre più felice quando vinci, quindi sono più orgogliosa di quello che è stata la prestazione di tutti.

Sui fattori extracampo della scorsa settimana

Ma io dico sempre alle ragazze che tutto quello che succede fuori dal campo dobbiamo imparare e penso che sappiamo farlo bene a lasciarlo fuori dal campo.

Noi siamo pagate per giocare al calcio, quindi il nostro interesse è soltanto il campo.

Come si riparte adesso?

Più forti, sicuramente più incazzate (ride, ndr). Ora guardiamo già il Milan.

Cosa ci ha detto Grassadonia al termine?

Lui di solito non è mai felice, c'è sempre qualcosa che manca e invece ci ha detto che è orgoglioso di quello che abbiamo fatto e di quello che stiamo continuando a fare. Sicuramente anche lui voleva la vittoria quanto noi, però sentire il proprio mister che è orgoglioso nonostante perdi vuol dire tanto, significa tanto e ha dimostrato tanto soprattutto a lui.

Cosa ci lascia questa partita?