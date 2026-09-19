Conferenza Noslin: "Gattuso non era felice a fine primo tempo. È stato importante segnare"

Sono molto felice di aver segnato due gol, mi sento bene. Ora siamo primi in classifica e siamo molto felici, anche perché la partita oggi è stata difficile. L'esultanza? Con Taylor l'abbiamo provata un po' in hotel, volevamo festeggiare così. Mi è piaciuta così. Con i pochi minuti che ho giocato in questi due anni è stato difficile... Era sempre la stessa storia e anche quest'anno è stat così all'inizio. Ora sono molto felice che l'allenatore mi stia dando fiducia e creda in me. E continuerò sempre a provare a segnare e a far vincere la squadra, sia da esterno che da attaccante.