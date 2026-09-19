Christos "Mr. Penalty" Mandas colpisce ancora: para un rigore e stende il Venezia

La partita di stasera resterà a lungo impressa nella mente dei tifosi laziali e dei tanti fantallenatori. Al Penzo, nel match contro il Venezia, Christos Mandas si è preso la scena con una prestazione da vero fuoriclasse, conquistato l'MVP e confermando le voci che lo accompagnano fin dai tempi delle giovanili in Grecia.

Il penalty ipnotizzato a Yeboah

La svolta del match arriva nel primo tempo, quando il Venezia conquista un calcio di rigore per un fallo in area. Sul dischetto si presenta Yeboah, ma l'estremo difensore greco non trema: intuizione fulminea, tuffo perfetto e pallone respinto con sicurezza. Un intervento che spegne l'entusiasmo dei padroni di casa e spiana la strada al trionfo del club biancoceleste.

Numeri d'oro e un nuovo eroe per i fantallenatori

Con gli interventi decisivi registrati stasera e un rendimento sempre più solido in questo avvio di stagione, Mandas si candida a essere uno dei protagonisti assoluti del campionato. Come riportato da Fantacalcio.it, il celebre soprannome di "Mr. Penalty", nato in Grecia dopo aver parato ben dieci rigori in un torneo Under 15, adesso fa sognare a occhi aperti anche chi ha puntato su di lui al fantacalcio.