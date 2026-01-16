Lazio–Como, sfida chiave all’Olimpico: ultima chance per Noslin

Occasione per riaprire i giochi

Dopo la vittoria sofferta contro il Verona, la Lazio è pronta a tornare in campo all’Olimpico nel posticipo del lunedì contro il Como, squadra che al momento occupa l’ultimo posto utile per l’accesso alle competizioni europee. I lariani arrivano dalla sconfitta nel recupero con il Milan e vantano sei punti di vantaggio sui biancocelesti, che avranno quindi l’opportunità di ridurre il divario e rilanciarsi in classifica.

Noslin sotto pressione, Sarri aspetta risposte

Secondo il Corriere dello Sport, la sfida di lunedì rappresenta una tappa fondamentale anche per Noslin, chiamato a convincere Sarri e a difendere il posto da titolare. In attesa del ritorno di Dia dopo la Coppa d’Africa, il tecnico continuerà a puntare sull’olandese, ma ora serve ritrovare il gol. I numeri offensivi della Lazio parlano chiaro: in 17 partite su 21 gli attaccanti non hanno segnato e, dal 13 dicembre, sono arrivati appena quattro punti grazie ai gol del reparto avanzato, con la rete di Noslin a Parma e il rigore di Pedro contro la Fiorentina.

Per Noslin sarà la quarta occasione per incidere davvero, poi Sarri dovrà capire come valorizzare al meglio le alternative a disposizione. L’impatto di Ratkov a Verona è stato positivo: è un profilo ancora da costruire, come sottolineato dall’allenatore, ma il gol segnato recentemente in allenamento alimenta l’ottimismo in vista del prossimo impegno.