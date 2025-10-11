Women, Goldoni: "Abbiamo sofferto, ma ci siamo rimboccate le maniche. Sulla Juve..."

Per la seconda giornata di campionato, la Lazio ha sfidato il Genoa nel lunch match delle ore 12:30. Una prova convincente, anche se conferma i limiti e le lacune già presenti anche all'esordio di Serie A contro il Como.

A pochi minuti dalla fine della partita, la calciatrice biancoceleste, Eleonora Goldoni, ha parlato ai microfoni ufficiali della società e in zona mista. Di seguito il suo intervento.

Grande gioia, continuiamo a dimostrare che valiamo. Seconda vittoria di fila e sono troppo contenta. Bisogna sempre di limare le nostre lacune e limiti, perché si può sempre e solo migliorare. Abbiamo sofferto rimboccandoci le maniche l'abbiamo portata a casa.

Cambiare due terzi del centrocampo per la squadra non è facile, ma abbiamo imparato ad adattarci e così è stato fatto. Ci sono stati minuti di difficoltà, ma la dimostrazione della vittoria è stata questa: percepiamo che ce la possiamo fare.

Ogni occasione è un'opportunità per noi. mantenere sempre l'attenzione alta. Tutte le squadre sono ostiche, nessuna squadra materasso, ogni partita è avvincente.