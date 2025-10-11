Women, Castiello: "Genoa bravo a riaprirla, ma mi fido della mia squadra. Juve? Siamo pronte"

Una sfida in cui la Lazio ha alzato il livello, confermando i segnali di crescita rispetto alla scorsa stagione. Nonostante le reti di Simonetti e Goldoni, proprio come accaduto nella gara d'esordio contro il Como, le biancocelesti hanno subito il gol del definitivo 2-1 nei minuti finali.

Un risultato che, almeno temporaneamente, consegna alla Lazio il primo posto in classifica in attesa della sfida di questo pomeriggio tra Inter e Fiorentina. Le nerazzurre, attualmente a quota tre punti, hanno però una gara in meno rispetto alle avversarie.

A commentare e dare le sue impressioni sulla sfida appena terminata contro il Genoa, la giocatrice della Lazio Women, Antonietta Castiello, è intervenuta ai microfoni ufficiale del club biancoceleste.

La calciatrice nel post partita ai microfoni di LSR

Queste partite sono anche le più difficili, se non le approcci bene possono diventare complicate. Sono sicura che il secondo goal sarebbe arrivato nel secondo tempo per chiudere la partita. Il Genoa è stato bravo per tentare di riaprirla, ma mi fido della mia squadra. Ogni partita va giocata e non c'è nessun risultato scritto. Ogni partita ha i suoi 90 minuti e vanno giocati. Penso che Piemonte se sta in partita e protegge quel 60 % della palle, fa un gran lavoro. Le Bihan è una fuoriclasse ed è una fortuna averla qui. Anche il centrocampo ha tanta qualità. Siamo sei centrocampiste con tutte caratteristiche diverse. Ognuno fa il suo in campo ed è quello che chiede il mister.

Sulla sfida contro la Juventus

È stato fondamentale fare i tre punti oggi in casa. Andare a sfidare la Juventus con 6 punti ci da consapevolezza, speriamo di conquistare il bottino pieno anche con le bianconere.

Il capitano in zona mista