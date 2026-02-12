Conferenza Castro: "La Lazio ha fatto solo un tiro in porta ed ha segnato"

Santiago Castro è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara di Coppa Italia Bologna-Lazio.

Abbiamo fatto una grande prestazione, la Lazio hanno fatto solamente un tiro in porta e ha fatto gol. Questo purtroppo è il calcio. Ora bisogna alzare la testa e pensare alla partita di domenica contro il Torino. Putroppo stiamo giocando bene ma non riusciamo a fare punti o, come in questo caso, a passare il turno.