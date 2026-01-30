Lazio-Genoa, De Rossi: "Oggi abbiamo giocato alla pari se non meglio della Lazio"

Il mister Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la gara Lazio-Genoa, che si è conclusa con la sconfitta dei rossoblù.

Fa parte del calcio di oggi, fa parte di queste sorprese che arrivano da fuori, lo accetti. C’è rammarico ma c’è anche lucidità. Oggi abbiamo giocato alla pari se non meglio della Lazio. Sono contento della prestazione dei ragazzi anche se torniamo a perdere punti al 100esimo minuto ma il calcio è questo. Dobbiamo accettare anche che diventa complicato difendere e giocare, dovremo lavorare tantissimo su questo. A parte l’ultimo episodio quella di oggi era una gara che avremmo portato a casa meritatamente.