Coppa d'Africa, la Nigeria vola in semifinale: la gara di Dele-Bashiru

La Nigeria ha battuto per 2-0 l'Algeria: la partita del centrocampista biancoceleste

Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
La Nigeria ha dominato, sin dal primo minuto, la gara valevole per i quarti di finale di Coppa d’Africa contro l’Algeria, considerata una delle favorite dalla competizione. Le Super Eagles hanno conquistato la vittoria grazie ai gol di Osimhen e di Akor Adams, raggiungendo così la semifinale, dove incontreranno il Marocco, padrone di casa della competizione. 

Minutaggio limitato per Dele-Bashiru

In questa partita il centrocampista biancoceleste Dele-Bashiru non è partito titolare, subentrando solamente nei minuti finale, all'86'. Pochi minuti per dare un effettivo contributo in una gara già chiusa sul 2-0. Ora, in vista dell’impegno contro i marocchini, in programma mercoledì 14 gennaio, il ct Chelle dovrà iniziare a valutare se impiegare per più minuti il biancoceleste, anche per far rifiatare i titolari scesi in campo oggi.

