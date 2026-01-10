Roma-Sassuolo 2-0, i giallorossi vincono con pazienza

La sfida del sabato pomeriggio ( ore 18.00 ) di questa 20sima giornata del campionato di Serie A è Roma-Sassuolo. La squadra di Gasperini arriva dalla vittoria in trasferta con il Lecce ( 0-2 ), mentre il Sassuolo è in cerca di rivalsa dopo la sconfitta rimediata in casa dalla Juventus, con un secco 0-3.

Il match è molto equilibrato nel primo tempo con il Sassuolo che a tratti gioca molto meglio degli avversari. Nella ripresa però i neroverdi si fermano e la Roma ne approfitta per vincere la partita nell'ultimo quarto d'ora.

Il primo tempo

I primi 45 minuti hanno visto, dominare, a sorpresa il Sassuolo dominare sulla Roma. A parlare sono le statistiche con gli ospiti che si mangiano due clamorose occasioni con Konè e Laurentiè, ad esser protagonista della prima situazione è stato Svilar con una bella parata di piede; nella seconda l'ala del Sassuolo calcia fuori dal campo. I giallorossi hanno decisamente faticato e qualche singolo ha provato timidamente a rendersi pericoloso. Due le fiammate, prima con Soulè e poi Ferguson, conclusioni comunque poco preoccupanti per la porta del Sassuolo, con tiri imprecisi che sono finiti alle stelle.

Il secondo tempo

Nella ripresa la Roma cambia pelle. Atteggiamento sicuramente più aggressivo ed offensivo. Al 60simo si guadagna un rigore che il Var poi toglie per un fuorigioco sacrosanto di Soulè nello sviluppo dell'azione. La spinta dei padroni di casa continua ed il Sassuolo si chiude. Doppia parata per Muric che tiene il risultato sullo 0-0, prima un intervento a mano aperta su Pisilli e poi su una conclusione centrale di Konè. I neroverdi crollano e arriva l'uno-due segnato da Konè e Soulè.