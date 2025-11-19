Premio Beppe Viola 2025, tra i premiati anche un biancoceleste

Giunge alla 42ª edizione il Premio Beppe Viola, presentato nel palazzo della Federcalcio nella sala Paolo Rossi, dove è stato presente anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che nel corso della presentazione ha rilasciato alcune dichiarazioni su un premio dedicato a uno dei più importanti giornalisti sportivi italiani.

Romagnoli tra i premiati

Il premio verrà consegnato la prossima settimana, e tra i calciatori premiati - oltre al vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, e il difensore giallorosso Alessio Romagnoli - è presente anche Alessio Romagnoli.