Parma-Lazio, Sarri: "Il rosso per Zaccagni mi sembra troppo. Noslin?..."
Il Comandante Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC al termine della gara Parma-Lazio
Il Comandante Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Lazio Stye Channel al termine della gara Parma-Lazio.
Le dichiarazioni di Sarri a Dazn
Già contro il Bologna, in inferiorità numerica, non avevamo perso ordine. Anche oggi stessa cosa, anche se poi la doppia inferiorità è senz'altro più complessa da gestire. Dalla panchina sono entrati ragazzi adatti a questo tipo di situazioni. Provstgaard, ad esempio, ci ha dato una grossa mano. Gli altri due sono giocatori di grande gamba, che potevano aiutarci.
Prossima partita
Siamo purtroppo abituati a questo tipo di situazioni. Se siamo 11 bene, altrimenti partiamo direttamente in 10 (ride, ndr).
Espulsione di Zaccagni
Mi sembra non lo prenda neanche, lo vede con la caviglia e non con la pianta del piede. Mi sembra un po' troppo, forse il gesto non rivisto può dare l'impressione. Ma il rosso mi sembra troppo.
Nella pagina successiva le dichiarazioni di Sarri a LSC