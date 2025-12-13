Parma-Lazio, Sarri: "Il rosso per Zaccagni mi sembra troppo. Noslin?..."

Il Comandante Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Lazio Stye Channel al termine della gara Parma-Lazio.

Già contro il Bologna, in inferiorità numerica, non avevamo perso ordine. Anche oggi stessa cosa, anche se poi la doppia inferiorità è senz'altro più complessa da gestire. Dalla panchina sono entrati ragazzi adatti a questo tipo di situazioni. Provstgaard, ad esempio, ci ha dato una grossa mano. Gli altri due sono giocatori di grande gamba, che potevano aiutarci.