Juventus-Lazio, Provstgaard e Isaksen segnano un record tutto danese: ecco di cosa si tratta

Due gol subiti, stessa firma nazionale. Nell'incontro, la Juventus si è trovata a fare i conti con due forze danesi: Oliver Provstgaard e Gustav Isaksen. Un evento più unico che raro per la difesa bianconera, che non vedeva due giocatori della stessa terra nordica finire sul tabellino dei marcatori nella stessa partita da tantissimo tempo.

Juventus, l'ultima doppietta danese

Come riportato da OptaPaolo su X, per ritrovare una prestazione simile bisogna fare un salto indietro nel tempo di ben 77 anni. Era, infatti, il 16 ottobre 1949 quando la Juventus subì un'identica combinazione a opera dell'Atalanta. I protagonisti di quell'impresa furono Jørgen Leschly Sørensen e Karl Aage Hansen, due pionieri scandinavi che segnarono un'epoca nel calcio italiano del dopoguerra. Da allora, la difesa bianconera non aveva più concesso una doppietta "nazionale" di questo tipo a un duo danese.

I Vichinghi non perdonano

Provstgaard e Isaksen mettono la firma su record straordinario, dimostrando quanto i calciatori danesi sappiano incidere nei momenti chiave contro le grandi squadre.