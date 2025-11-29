Serie A, vincono Genoa e Udinese contro Verona e Parma

Dopo Como-Sassulo di ieri, il sabato di Serie A si è aperto con due importanti sfide in ottica salvezza.

IPA

Genoa-Verona: 2-1

Arriva la prima vittoria di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa con il Grifone cje in rimonta regola il Verona di Zanetti. Colombo al 40' risponde alla rete che aveva aperto le danze al Ferraris di Belghali. Nel secondo tempo i rossoblù riescono a trovare il gol vittoria grazie a Thorsby e conquistare una vittoria che permette al Genoa di respirare in chiave classifica. Il Verona adesso è sempre più ultimo in classifica, mentre in attesa delle altre il Genoa si tira fuori dalla zona retrocessione.

Parma-Udinese 0-2

La partita viene indirizzata dopo subito dopo appena 11' dal gol di Zaniolo che sblocca le marcature al Tardini consentendo ai suoi di andare a riposo in vantaggio. Nella ripresa al 64' sliding door del match con calcio di rigore per l'Udinese dopo che Troilo aveva atterrato Davis in area. Piccinini dopo consulto VAR cambia il colore del cartellino inizialmente estratto espellendo Troilo per chiara occasione da gol e costringendo il Parma a giocare in 10. Davis dal dischetto non sbaglia e sigilla il match.