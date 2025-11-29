"Stanza dell’Aquilone" inaugurata al Commisariato Prati: presenti Lazio e Roma

Come scrive la Questura di Roma, un luogo sicuro, riservato, pensato per accogliere il dolore senza giudizio e restituire dignità, ascolto e protezione: è la “Stanza dell’Aquilone”, lo spazio “battezzato” questa mattina all’interno del Commissariato di P.S. Prati, che da oggi sarà dedicato all’ascolto protetto delle donne vittime di violenza.

Nel solco della campagna nazionale “…Questo NON è amore”, la “Stanza dell’Aquilone” rappresenta un passo ulteriore nel percorso di vicinanza tra la Polizia di Stato e le donne che vivono situazioni di violenza.

La sala mira a diventare un vero e proprio presidio territoriale, nato dalla consapevolezza che la protezione inizi dall’ascolto. Proprio la qualità dell’ascolto, sia sub specie di professionalità degli operatori che di idoneità dei luoghi a ciò destinati, può determinare la differenza tra il silenzio e la rinascita.

La stanza è stata allestita con cura in ogni dettaglio. Dai colori rassicuranti, alla tecnologia adeguata, all’ambiente sereno e discreto, tutto è stato pensato per far sì che ogni parola possa essere pronunciata senza timore e raccolta da operatori formati, attenti e sensibili: un luogo dove chi entra non si senta giudicato, ma accompagnato.

Il “taglio del nastro” è avvenuto alla presenza del Questore di Roma e del Dirigente del Commissariato, dr. Roberto Ricciardi, affiancati da rappresentanti delle realtà istituzionali ed associative che quotidianamente lavorano accanto alle vittime.

Presente una delegazione di Lazio e Roma

All’evento ha partecipato anche una rappresentanza di giovani atlete del Settore Giovanile femminile della S.S. Lazio e della A.S. Roma Under 17 Femminile, nel segno del ruolo fondamentale che le nuove generazioni rivestono nella diffusione di una cultura basata sul rispetto e sull’uguaglianza.

Con la “Stanza dell’Aquilone”, la Questura di Roma rinnova, ancora una volta, il proprio impegno. Esserci, con professionalità e sensibilità, accanto alle donne, ogni giorno: da oggi, anche a Prati, con un luogo sicuro in cui ogni richiesta di aiuto possa diventare una voce ascoltata.