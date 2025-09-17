Buon compleanno Mandas! Il portiere compie 24 anni e la Lazio lo festeggia sui social

Buon compleanno a Christos Mandas! Il portiere della Lazio oggi, 17 settembre 2025, compie 24 anni. Nella settimana più importante dell’anno, quella che precede la partita più attesa, il derby, il calciatore festeggerà il compleanno fra gli allenamenti di Formello, assieme a famiglia e amici.

Mandas in biancoceleste

Christos Mandas è arrivato alla Lazio nel 2023 come giovane promessa, inizialmente con il ruolo di terzo portiere. Cresciuto nell'OFI Creta, ha saputo sfruttare al meglio le sue occasioni, soprattutto durante i momenti in cui Provedel e Sepe erano indisponibili. Il suo esordio in Serie A è arrivato in un momento importante, e ha dimostrato subito grande personalità, conquistando la fiducia di tifosi, compagni e staff tecnico. Il momento più simbolico della sua stagione è stato l’esordio nel derby contro la Roma, vissuto con grande emozione. La sua sicurezza tra i pali e la maturità dimostrata hanno attirato l’attenzione anche della Nazionale greca, che lo ha convocato per la prima volta. In poco tempo, Mandas è passato da giovane di prospettiva a una vera alternativa in porta per la Lazio, confermando di avere un futuro promettente. Durante la scorsa stagione è stato protagonista delle partite di Europa League e anche di molte altre in campionato, sostenuto dalla fiducia di mister Baroni.

Gli auguri della Lazio

Auguri della Lazio per Mandas

