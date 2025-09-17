Lazio, Romagnoli sogna un altro grande derby, ma il suo futuro è ancora incerto? La situazione

Ci stiamo avvicinando ad una partita assolutamente sentita a Roma e non solo, sogno di tantissimi bambini e poi di adulti, tifosi e calciatori. Il derby è sempre stato il sogno di Alessio Romagnoli, difensori che, finalmente, nell’estate del 2022, dopo 8 anni al Milan, è riuscito a tornare dove tutto è cominciato: nella sua amata Lazio.

Romagnoli e il derby

Il primo goal era il sogno di un bambino nato ad Anzio, passato quasi per sbaglio da Trigoria, ma cresciuto in curva Nord, impregnato di valori bianco celesti. Il prossimo sarebbe già da uomo-derby, tifoso ancora innamorato della Lazio, deciso a cancellare il passato e a riscrivere il futuro. Infatti, dopo le prime due giornate fuori per la squalifica rimediata con il Lecce nell’ultima gara dello scorso campionato e le prove dolorose a Reggio Emilia col Sassuolo, Romagnoli rimette la Roma nel velino per dare una svolta al suo campionato appena iniziato. Ad aprile scorso, il centrale aveva lasciato il segno sotto la nord, segnando una Rete importantissima. Stavolta dovrà essere diverso: con Sarri la Lazio spera di tornare a vincere (l’ultimo derby in casa è stato pareggiato), perché una vittoria manca da prima delle sue dimissioni del marzo 2024. Con il Comandante i derby sono sempre stati positivi per la Lazio e, adesso, è il momento giusto per dare una svolta alla stagione proprio vincendo la stracittadina. Dopo un’estate in cui Romagnoli sembrava lontano dalla Lazio, convinto a rimanere dal ritorno di Mau, il centrale vuole riprendersi il suo posto. Nonostante il giovane Provstgaard sia un sostituto di lusso, per una partita come il derby serve un leader vero: serve Alessio Romagnoli.

