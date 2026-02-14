Le pagelle di Lazio-Atalanta, troppo spenti e si vedono solo i pali

La cornice dello stadio Olimpico di Roma ha ospitato la 25sima giornata di campionato tra Lazio ed Atalanta. Due squadre che necessitavano di punti in classifica con due allenatori abituati al gioco offensivo e propositivo. Primo tempo equilibrato caratterizzato dal rigore di Ederson che sblocca il match. Nella ripresa la condizione fisica fa la differenza. La Dea la controlla e sfrutta un bel tiro di Zalewski per raddoppiarla. I capitolini ci provano con un pò di affanno ma oggi si parlerà solo di pali. 2-0 per l'Atalanta il risultato finale.

Nella pagina seguente le pagelle dei biancocelesti