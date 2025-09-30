Stasera in diretta ch17 torna Football Crazy: 3 punti d'oro a Genova

Questa sera ritorna in TV Football Crazy, la trasmissione televisiva interamente dedicata alla Lazio, alla Serie A e al calcio nazionale. L’appuntamento è fissato come sempre per il martedì alle ore 20.30, in diretta su T9, canale 17 del digitale terrestre. (GUARDA QUI IN STREAMING)

FOOTBALL CRAZY: Genoa-Lazio 0-3

Alla conduzione ci sarà ancora la giornalista Elisa Di Iorio, che guiderà il dibattito con ospiti in studio e opinionisti pronti ad analizzare le partite, i protagonisti e i temi più caldi del campionato.

Nella nuova puntata analizzeremo la vittoria della Lazio in trasferta a Genova.

Un format ormai consolidato, che anche quest’anno promette di offrire approfondimenti, curiosità e spazio al confronto tra tifosi e addetti ai lavori. L’appuntamento è quindi per stasera, con la prima puntata di una stagione che si preannuncia ricca di contenuti e sorprese.