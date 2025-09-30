Le parole del ct della Danimarca: "Isaksen? Un giocatore con qualità speciali. Con la Lazio..."

Nuove dichiarazioni del ct della Danimarca, Erian Riemer, su Isaksen e il suo ruolo alla Lazio. Ai microfoni di Viaplay, come riporta TMW, il commissario tecnico danese ha parlato del giocatore biancoceleste e chiarito le sue condizioni.

Ecco le parole di Riemer.

Le dichiarazioni di Riemer

Isaksen è un giocatore che ha delle qualità speciali, soprattutto nell'uno contro uno e in profondità. Non ho trovato queste caratteristiche in nessun altro giocatore, ecco perché l'ho convocato. Non può giocare entrambe le partite per novanta minuti, dobbiamo riflettere bene su come utilizzarlo. Sinceramente speravo giocasse più minuti con la Lazio, e so che anche lui ci sperava. Ma non è stato così e dobbiamo accettarlo. Posso dirvi che ieri sera, dopo la gara contro il Genoa, ho parlato con lui e mi ha detto: “Brian, sono pronto, ca**o”.

Come sta fisicamente?

Ora sta avendo qualche difficoltà a rientrare in squadra. Non si è mai infortunato, ha solo avuto un problema di salute. Mentre era assente aspettava che i valori tornassero nella norma per poter giocare di nuovo. Adesso sta cercando di tornare. Contro la Scozia ci è mancato, non vedo l'ora di avere un attaccante che sappia andare in profondità e dribblare bene. Abbiamo bisogno di lui, il mio compito assicurarmi che venga trattato nel modo giusto e sono sicuro che, con le sue capacità, sia nella prima che nella seconda partita potrà aiutarci a ottenere il risultato che vogliamo.

In estate lo aveva trovato scarico?