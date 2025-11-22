Fiorentina-Juventus, partita interrotta due volte: il motivo

Alle 18.00 all'Artemio Franchi di Firenze, le squadre di Vanoli e Spalletti si dividono la posta in palio. Tuttavia nel primo tempo di Fiorentina-Juventus si sono registrati episodi spiacevoli che non riguardano le gesta dei calciatori in campo.

Doveri al VAR dopo contatto Vlahovic-Pablo Marì

Arbitro Doveri - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

L'arbitro Doveri infatti è stato costretto a sospendere per ben due volte la partita quando il cronometro segnava il minuto diciotto: il VAR infatti ha richiamato il fischietto di gioco al monitor dopo un contatto Vlahovic-Pablo Marì in area di rigore con l'attaccante serbo che reclamava il penalty. Dopo il consulto VAR, Doveri ha fischiato fallo in attacco di Vlahovic, che è andato su tutte le furie scatenando al reazione del pubblico.

Cori discriminatori contro Vlahovic

Reazione che è scaduta in beceri cori discriminatori contro Dusan Vlahovic. Il fischietto di gara Doveri è stato costretto prima a far fare un annuncio allo speaker dello stadio e poi interrompendo per qualche minuto la partita. Luca Ranieri, capitano della Fiorentina, è poi andato sotto la curva dei suoi tifosi per far placare i cori e permettere il regolare svolgimento della gara.