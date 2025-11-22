Fiorentina-Juventus 1-1, Kostic apre e Mandragora la pareggia con un gol pazzesco

E' il match delle 18.00 del sabato pomeriggio quello tra Fiorentina-Juventus. Due nuovi allenatori e subentrati in corsa sulle rispettive panchine a sfidarsi. Il risultato finisce in parità, 1-1 all'Artemio Franchi con gli uomini di Vanoli che annullano quelli di Spalletti. Forse i bianconeri escono dal campo con più amaro in bocca visto che ha creato di più rispetto ai padroni di casa.

Il match

Nel primo tempo è dominio, o quasi bianconero. Gli uomini di Luciano Spalletti sono protagonisti della fase offensiva, creano ma non concretizzano. Al minuto 16 entra in scena il Var dopo che il direttore di gara decreta un rigore per la Juventus, dopo che Vlahovic viene, apparentemente steso in area di rigore. Nella revisione al Var però l'arbitro vede una trattenuta dell'attaccante serbo su Pablo Marì, rigore annullato. I padroni di casa provano di contropiede a pungere gli avversari, Kean in solitaria spacca la traversa con un gran tiro ma nulla più per gli uomini di Vanoli. Gli ospiti continuano a spingere e al minuto 50 del primo tempo ci pensa Kostic a sbloccare il risultato con una grande conclusione.

Riparte il secondo tempo con la viola che rientra in campo con un altro spirito e una partita decisamente più equilibrata fin dalle prime battute. Al 48simo arriva il pareggio: Mandragora inventa un gol stellare con una sassata da fuori su cui Di Gregorio non può nulla. Tanti ribaltamenti per il resto del match con le due squadre costantemente allungate ma il risultato non cambia. Finisce 1-1.

Le rispettive classifiche

La Fiorentina resta ultima in classifica. Prestazione importante oggi contro la Juventus ma la sua posizione non cambia, fanalino di coda a soli 6 punti. Gli uomini di Vanoli mandano buoni segnali per una ripresa che non sarà immediata ma che è ben promettente.

Dall'altra parte la Juventus di Luciano Spalletti che con il punto di oggi si assesta al sesto posto con 20 punti. Buona prestazione questo pomeriggio ma è mancata la concretezza per portare a casa la vittoria.