Mondiale 2026, dubbi sulla presenza dell'Iran: parla il Presidente della Federazione

La guerra che coinvolge Iran, USA e Israele potrebbe avere conseguenze anche sul Mondiale di calcio in programma per l'estate 2026. La situazione di instabilità politica e militare sta sollevando forti dubbi sulla partecipazione della nazionale iraniana alla competizione. Inoltre, secondo fonti non confermate, Mehdi Taj, presidente della Federcalcio iraniana, si satebbe espresso alla Tv di stato.

Le parole di Mehdi Taj

E' improbabile che possiamo guardare con fiducia alla Coppa del Mondo, ma sono i responsabili sportivi a dover decidere in merito.

Il girone

Al momento, dal punto di vista sportivo, la squadra risulta regolarmente inserita nel Gruppo G della fase a gironi, dove dovrebbe sfidare Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto. Tuttavia, l'incertezza legata al conflitto in corso continua a pesare sul futuro della nazionale, lasciando in sospeso la sua effettiva partecipazione alla Coppa del Mondo.