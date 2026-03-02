Torino-Lazio, soltanto un biancoceleste mette d'accordo i quotidiani: le pagelle

Non è stata soltanto la sconfitta per 2-0 a Torino pesare ma soprattutto lo scarso livello della prestazione, causato da un malumore e distrazione mentale. Nella rosa della Lazio, soltanto Nuno Tavares è riuscito a mettere d'accordo tutti i quotidiani sportivi, ricevendo una sufficienza.

Tuttosport

Provedel 5; Marusic 5, Romagnoli 5.5, Provstgaard 5, Pellegrini 4.5 (65' Nuno Tavares 6); Taylor 5.5, Cataldi 6, Belahyane 5 (46' Dele-Bashiru 6); Cancellieri 5 (65' Isaksen 5.5), Ratkov 4.5 (46' Noslin 6), Zaccagni 5 (81' Dia sv). All.: Sarri 5.

Corriere dello Sport

Provedel 5; Marusic 5, Romagnoli 5, Provstgaard 4.5, Pellegrini 4 (65' Nuno Tavares 6.5); Taylor 5, Cataldi 5.5, Belahyane 4.5 (46' Dele-Bashiru 6.5); Cancellieri 4 (65' Isaksen 5), Ratkov 4 (46' Noslin 6), Zaccagni 5.5 (81' Dia sv). All.: Sarri 4.5.

Il Messaggero

Provedel 4.5; Marusic 5, Romagnoli 5, Provstgaard 4, Pellegrini 4 (65' Nuno Tavares 6.5); Taylor 5, Cataldi 5, Belahyane 4.5 (46' Dele-Bashiru 4.5); Cancellieri 4 (65' Isaksen 4.5), Ratkov 4 (46' Noslin 4.5), Zaccagni 5 (81' Dia sv). All.: Sarri 4.

La Gazzetta dello Sport

Provedel 5.5; Marusic 5, Romagnoli 5.5, Provstgaard 5, Pellegrini 4 (65' Nuno Tavares 6); Taylor 5, Cataldi 5, Belahyane 5 (46' Dele-Bashiru 5); Cancellieri 5 (65' Isaksen 5.5), Ratkov 4.5 (46' Noslin 6), Zaccagni 5.5 (81' Dia 5). All.: Sarri 5.