Torino-Lazio, soltanto un biancoceleste mette d'accordo i quotidiani: le pagelle
Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi per le prestazioni mostrate dalla rosa biancoceleste durante l'incontro Torino-Lazio
Non è stata soltanto la sconfitta per 2-0 a Torino pesare ma soprattutto lo scarso livello della prestazione, causato da un malumore e distrazione mentale. Nella rosa della Lazio, soltanto Nuno Tavares è riuscito a mettere d'accordo tutti i quotidiani sportivi, ricevendo una sufficienza.
Tuttosport
Provedel 5; Marusic 5, Romagnoli 5.5, Provstgaard 5, Pellegrini 4.5 (65' Nuno Tavares 6); Taylor 5.5, Cataldi 6, Belahyane 5 (46' Dele-Bashiru 6); Cancellieri 5 (65' Isaksen 5.5), Ratkov 4.5 (46' Noslin 6), Zaccagni 5 (81' Dia sv). All.: Sarri 5.
Corriere dello Sport
Provedel 5; Marusic 5, Romagnoli 5, Provstgaard 4.5, Pellegrini 4 (65' Nuno Tavares 6.5); Taylor 5, Cataldi 5.5, Belahyane 4.5 (46' Dele-Bashiru 6.5); Cancellieri 4 (65' Isaksen 5), Ratkov 4 (46' Noslin 6), Zaccagni 5.5 (81' Dia sv). All.: Sarri 4.5.
Il Messaggero
Provedel 4.5; Marusic 5, Romagnoli 5, Provstgaard 4, Pellegrini 4 (65' Nuno Tavares 6.5); Taylor 5, Cataldi 5, Belahyane 4.5 (46' Dele-Bashiru 4.5); Cancellieri 4 (65' Isaksen 4.5), Ratkov 4 (46' Noslin 4.5), Zaccagni 5 (81' Dia sv). All.: Sarri 4.
La Gazzetta dello Sport
Provedel 5.5; Marusic 5, Romagnoli 5.5, Provstgaard 5, Pellegrini 4 (65' Nuno Tavares 6); Taylor 5, Cataldi 5, Belahyane 5 (46' Dele-Bashiru 5); Cancellieri 5 (65' Isaksen 5.5), Ratkov 4.5 (46' Noslin 6), Zaccagni 5.5 (81' Dia 5). All.: Sarri 5.