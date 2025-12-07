Esclusiva Jessica Immobile: "Il vostro amore smisurato non si dimentica”

Lazio-Bologna ha un sapore speciale per Ciro Immobile che, per la prima volta, tornerà allo Stadio Olimpico da ex: arrivato nel lontano 2016, il bomber di Torre Annunziata ha trascorso ben sette anni nella Capitale scrivendo pagine di storia importanti. I tifosi riabbracceranno il miglior cannoniere del club prima del riscaldamento delle due squadre. La redazione di LazioPress ha intervistato in esclusiva sua moglie Jessica: queste le emozioni per il suo ritorno a Roma.



La Lazio e Roma è la nostra casa.

Sara una grande emozione rivedere i tifosi e stare di nuovo in quel campo che per tanti anni ci ha supportato e amato!

Certe cose non si cancellano e non si dimenticano.

Le gioie, le sconfitte, le vittorie, ma soprattutto l’amore smisurato che abbiamo ricevuto…

Sarà strano e bellissimo allo stesso tempo!