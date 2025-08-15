Ve lo ricordate Bruno Jordao? Ecco la nuova squadra

Ve lo ricordate Bruno Jordao? Il centrocampista portoghese arrivato nel 2017 insieme al connazionale Pedro Neto nella Capitale non ha lasciato il segno lasciando la Lazio nel 2019 direzione Wolverhampton e da lì in poi una serie di prestiti e trasferimenti.

Il comunicato del CSKA Mosca

Pedro Neto, Bruno Jordao - LazioPress

Dopo l'ultima esperienza in Polonia al Radomiak Radom, Bruno Jordao riparte dalla Russia. Il CSKA Mosca ha deciso di puntare sul centrocampista portoghese classe '98.

Benvenuto, Bruno!

Il CSKA ha attirato il centrocampista portoghese Bruno Jordao.

Arriva dal Radomyak polacco, dove ha fatto registrare 33 partite la scorsa stagione e dall'inizio della campagna in corso, è stato titolare in tutte e quattro le partite della squadra, riportando 2 assist.

Auguriamo a Bruno Jordao tanto successo con la squadra rossa!

Il post su Instagram