Gila: "Stiamo vedendo una Lazio con una grinta diversa. Tifosi? Come avere un giocatore in più"

Mario Gila è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il trionfo della rosa biancoceleste contro il Milan.

Questa sera è stato molto diverso, sentire i tifosi vicino a noi, la grinta che ci hanno dato, è come avere un giocatore in più questa cosa non si può negare. Noi gli abbiamo regalato una bellissima vittoria.

Abbiamo avuto tante difficoltà ma devo dire che nelle ultime gare stiamo vendendo una Lazio diversa, una Lazio che ha una grinta diversa, si sente l’energia in campo. Il fatto che abbiamo avuto tante difficoltà ci sta facendo crescere molto. Coppa Italia? È un obiettivo ma dobbiamo essere forti anche in campionato, poi penseremo alla semifinale.