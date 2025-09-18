Lazio, il derby della Capitale di avvicina: il comunicato della Società sugli infortunati
Domenica 21 settembre è in programma il derby e in vista dell'incontro la Lazio ha rilasciato un comunicato riguardante le condizioni degli infortunati
Il comunicato della Lazio
Samuel Gigot
La S.S. Lazio comunica che il calciatore biancoceleste Gigot è stato sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia: l’operazione, perfettamente riuscita, consentirà al difensore di proseguire successivamente il percorso di recupero in Francia.
Manuel Lazzari
Lazzari ha invece riportato una lesione di basso grado al muscolo soleo destro e ha già iniziato il percorso fisioterapico.
Patric, Castellanos, Rovella e Vecino
Patric, Castellanos, Rovella e Vecino continuano infine il loro programma di lavoro atletico individuale.