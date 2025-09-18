Lazio, il derby della Capitale di avvicina: il comunicato della Società sugli infortunati

Domenica 21 settembre è in programma il derby e in vista dell'incontro la Lazio ha rilasciato un comunicato riguardante le condizioni degli infortunati

Michelle De Angelis /

Il comunicato della Lazio

Samuel Gigot

La S.S. Lazio comunica che il calciatore biancoceleste Gigot è stato sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia: l’operazione, perfettamente riuscita, consentirà al difensore di proseguire successivamente il percorso di recupero in Francia.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Manuel Lazzari

Lazzari ha invece riportato una lesione di basso grado al muscolo soleo destro e ha già iniziato il percorso fisioterapico.

Patric, Castellanos, Rovella e Vecino

Patric, Castellanos, Rovella e Vecino continuano infine il loro programma di lavoro atletico individuale.

Manfredonia: "Sarà una partita scorbutica, speriamo che sia un derby che accontenta entrambe"