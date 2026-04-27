Calhanoglu a rischio per la finale di Coppa Italia contro la Lazio: il comunicato dell'Inter

Pesante batosta per l’Inter di Chivu: Hakan Calhanoglu è alle prese con un nuovo problema fisico di natura muscolare, che potrebbe sia costringerlo a terminare la stagione in anticipo, che a saltare la finale di Coppa Italia contro Lazio, in programma il prossimo 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. A riportarlo sono sia alcuni cronisti che seguono l'Inter che Tancredi Palmieri, giornalista di Sportitalia.

"Calhanoglu non stava bene", ha detto Cristian Chivu al termine del pareggio contro il Torino. Il centrocampista turco è infatti rimasto in panchina per tutti i 90 minuti di gioco contro i granata.

Il comunicato del club

Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.

La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni.

Il post su X del giornalista di Sportitalia