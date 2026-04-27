Cardone: "Taylor e Noslin acciaccati, potrebbero riposare stasera"
Il giornalista de "La Repubblica" Giulio Cardone è intervenuto su Radiosei per commentare la gara di stasera contro l'Udinese
Dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta, la Lazio si prepara ad affrontare l'Udinese per chiudere la 34ª giornata di Serie A Enilive. Il giornalista de “La Repubblica” Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della possibile formazione di questa sera contro i Friulani.
Cardone a Radiosei
Per stasera bisogna gestire le forze. Contro l’Atalanta c’erano dei giocatori che dopo Napoli non erano messi bene, due di questi erano Noslin e Taylor, che sono stati bravissimi poi a Bergamo, farli giocare mercoledì è stato un rischio calcolato, ma immagino che questa sera partiranno dalla panchina. Per la gara di oggi la formazione dovrebbe essere: Motta in porta, la difesa sarà formata da Lazzari, Romagnoli, Provstgaard e Pellegrini sulla sinistra per far rifiatare Tavares. A centrocampo, senza Taylor, potrebbero partire Cataldi, Basic e Dele-Bashiru. In attacco Isaksen sembra il favorito sulla destra, con Zaccagni a sinistra e Maldini più di Dia come centravanti. Lasciamo l’asterisco per Taylor perché è un giocatore troppo importante
L'opinionista ha poi proseguito commentando la situazione legata a Rocchi e all'indagine sugli arbitri
Bisogna arrivare bene alla finale, l’Inter è fortissima, ha tutti gli effettivi a disposizione a parte Lautaro Martinez, che probabilmente recupererà. Rocchi indagato? È una storia incredibile. Un'altra colata di fango sul calcio italiano dopo la non qualificazione al Mondiale. Il designatore è indagato per frode sportiva e concorso, la domanda che bisogna farci è: con chi parlava? La procura è molto rigida, nessuno sa con chi stesse parlando Rocchi, quindi tutto è ancora da verificare. A me sembra molto una faida interna nel mondo arbitrale