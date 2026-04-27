Cardone: "Taylor e Noslin acciaccati, potrebbero riposare stasera"

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta, la Lazio si prepara ad affrontare l'Udinese per chiudere la 34ª giornata di Serie A Enilive. Il giornalista de “La Repubblica” Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della possibile formazione di questa sera contro i Friulani.

Per stasera bisogna gestire le forze. Contro l’Atalanta c’erano dei giocatori che dopo Napoli non erano messi bene, due di questi erano Noslin e Taylor, che sono stati bravissimi poi a Bergamo, farli giocare mercoledì è stato un rischio calcolato, ma immagino che questa sera partiranno dalla panchina. Per la gara di oggi la formazione dovrebbe essere: Motta in porta, la difesa sarà formata da Lazzari, Romagnoli, Provstgaard e Pellegrini sulla sinistra per far rifiatare Tavares. A centrocampo, senza Taylor, potrebbero partire Cataldi, Basic e Dele-Bashiru. In attacco Isaksen sembra il favorito sulla destra, con Zaccagni a sinistra e Maldini più di Dia come centravanti. Lasciamo l’asterisco per Taylor perché è un giocatore troppo importante