Grosso: "La Lazio ha alzato il livello con i cambi. Errore di Muric?..."

Il mister Fabio Grosso è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky Sport al termine dell'incontro Lazio-Sassuolo.

Perdere dispiace sempre, siamo stati bravi a liberarci la testa ma le partite serve giocarle con determinazione, poi siamo entrati in gara dopo aver preso la sveglia. Dopo è venuta fuori la Lazio, avrebbe potuto trovare il secondo gol nella seconda frazione. Poi abbiamo avuto l'opportunità di pungerli, ma quando sembrava che il punto poteva essere buono per entrambi abbiamo subito la beffa finale. Abbiamo commesso tanti errori tecnici e di gioco, un peccato perché siamo rientrati in partita. Abbiamo margini di miglioramento, siamo ricchi di giocatori importanti e di giocatori giovani, dobbiamo alzare il livello e volerci migliorare. L'avversario ha qualità, giocatori forti, con i cambi ha alzato il livello. L'errore di Muric? Ci ha aiutato moltissime volte, queste esperienze ti fanno migliorare.