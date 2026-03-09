La Moviola di Lazio-Sassuolo, direzione pulita di Arena: tutto regolare sul gol decisivo

La sfida tra Lazio e Sassuolo scorre senza particolari polemiche sul piano arbitrale. Il direttore di gara Alberto Ruben Arena, della sezione di Torre del Greco, gestisce il match con sicurezza in una partita corretta e caratterizzata da episodi di facile interpretazione. Per il fischietto campano si tratta della terza direzione con la Lazio e della seconda vittoria biancoceleste sotto la sua gestione.



Primo tempo



L’episodio più discusso arriva al 19’, quando un giocatore neroverde resta a terra dopo uno scontro con Romagnoli. Le proteste del Sassuolo sono contenute e il replay chiarisce la dinamica fortuita del contatto.

Al 37’ arriva il primo cartellino della gara: Lipani entra in netto ritardo su Zaccagni e Arena estrae giustamente il giallo.

Pochi minuti dopo, al 40’, contatto tra Berardi e Nuno Tavares sulla trequarti. Il portoghese resta a terra dolorante ma l’arbitro valuta correttamente l’azione come regolare.

Al 41’ la Lazio protesta con maggiore decisione per un contatto in area tra Lipani e Maldini. Il VAR effettua un rapido silent-check ma ritiene l’intervento troppo leggero per richiamare l’arbitro all’on field review.

Il primo tempo si chiude con due minuti di recupero.

Secondo tempo

Nella ripresa Arena mantiene lo stesso metro. Al 58’ Isaksen parte in contropiede e viene fermato fallosamente da Garcia: ammonizione inevitabile per l’esterno neroverde.

All’86’ Cancellieri prova l’accelerazione ma viene trattenuto irregolarmente da Laurienté, che rimedia il giallo.

Due minuti più tardi Nuno Tavares scappa sulla fascia e Walukiewicz lo stende in ritardo: altra ammonizione corretta per il Sassuolo.

Concessi quattro minuti di recupero, l’ultimo episodio da moviola arriva al 90’+2: sul cross di Cancellieri che porta al gol decisivo, Marusic è in posizione regolare. Nessun dubbio sulla validità della rete.